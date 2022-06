Redout 2 - La course anti-gravitationnelle décale sa sortie sur Nintendo Switch

Originellement planifié pour le 26 mai dernier , Redout 2 la suite du jeu de course anti-gravitationnelle se fait toujours attendre. Après avoir annoncé que le jeu serait prêt pour le 16 juin prochain , le jeu nous fait encore faux bond et décale une fois de plus sa sortie cette fois-ci sans donner de date précise mais simplement la fenêtre du mois de juillet prochain . Si l'attente ne devrait plus être longue, espérons que ce nouveau report soit le dernier.

Développé par 34BigThing et édité par Saber Interactive, le titre sortira bel et bien le 16 juin prochain sur les autres plateformes, la version Nintendo Switch nécessitant quelques ajustements supplémentaires.

Redout 2 est le futur de la course automobile, avec 36 circuits uniques, chacun d'entre eux pouvant être joué en sens inverse, pour un total de 72 circuits. Foncez, inclinez et boostez à travers des parcours hallucinants et époustouflants dans une variété de modes de jeu, dont une vaste campagne solo et un mode multijoueur en ligne pour 12 joueurs sur PC, PlayStation et Xbox, et jusqu'à six joueurs sur Nintendo Switch. Personnalisez votre hovership avec un choix massif d'options, et ressentez l'excitation avec un défi adapté à vos préférences grâce au système de calibrage avancé de Redout 2.

REDOUT 2 is coming to PC, PS5|4 & XSX|X1 this Thursday June 16



Switch players - the game needs a little more polish time. We’re working to get the Switch version out in July, and we’ll have an updated release date for you as soon as we can! pic.twitter.com/YlKxbBu9fR