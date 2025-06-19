RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army s'offre une démo sur Nintendo Switch 2

Disponible depuis le 19 juin 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army vous propose de revivre l'aventure initialement sortie sur PS2 dans une version remasterisée adaptée aux consoles modernes. Si vous hésitez encore à franchir le pas, Atlus vient de mettre à disposition des joueurs Nintendo Switch 2 une démo accessible sur l'eShop. Pour cette occasion, Atlus a également diffusé un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Dans la démo, les joueurs peuvent vivre une partie de l'intrigue du début du jeu, qui voit Raidou Kuzunoha XIV et ses démons alliés œuvrer pour percer les mystères qui se dressent sur leur chemin. Commencez une enquête sur une mystérieuse disparition et jouez au Prologue et à l'Épisode 1, au cours desquels vous pourrez enrôler certains démons parmi plus de 120 disponibles dans le jeu pour combattre aux côtés de Raidou lors de son aventure. L'affaire de la personne disparue vous plongera bientôt dans une spirale de conspirations qui ébranlera non seulement la capitale, mais le pays tout entier.

Les données de sauvegarde de la démo seront transférées vers le jeu complet. Les joueurs qui achèteront la version complète pourront poursuivre leur enquête surnaturelle là où elle s'est arrêtée.