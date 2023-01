Quel est le jeu vidéo le plus sous estimé du monde ?

Alors que nous sommes encore en janvier et que les tops des jeux les plus attendus de l'anné e ou des meilleurs jeux de l'année précédente continuent d'être publiés à droite à gauche, la chaîne Youtube WatchMojo, spécialisée dans les tops divers et variés à eu la bonne idée de créer une liste des jeux les plus sous-estimés au monde. Si cette liste leur est toute personnelle (on se demande quand même ce que vient faire Beyond Good & Evil là-dedans...) le top a au moins le mérite de nous faire réfléchir aux jeux que nous adorons mais qui pourtant n'ont pas forcément eu de bonnes critiques ou une audience suffisante auprès du public. Chacun aura probablement son ou ses jeux "coup de cœur" méconnus et / ou mal-aimés mais WatchMojo estime que le jeu le plus sous-estimé au monde est... Jet Force Gemini, une exclusivité N64 signée Rare sortie en 1999 . pour mémoire, il s'agit d'un jeu d'action très ambitieux rempli d'action et de créatures géantes mélangeant une ambiance SF à la Starship Troopers avec un côté cartoon / comics US (bleuté). Malgré d'évidentes qualités, le jeu a visiblement pâti d'un développement chaotique avec de nombreux changements en cours de route, rendant le résultat bancal et fouillis- en tout cas dans les souvenirs de votre serviteur. Personnellement, j'aurai plus considéré StarFox Adventures, dernier jeu Rare pour Nintendo, pour figurer dans cette liste. J'y aurai mis aussi OkamiDen, un jeu très étonnant sorti sur NDS. Evidemment, on attend vos contributions dans les commentaires. En attendant, retrouvez les 10 jeux les plus sous-estimés selon WatchMojo avec la vidéo ci-dessous (en anglais avec possibilité de sous-titres).

Les 10 jeux les plus sous-estimés selon WatchMojo :