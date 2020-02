Bayonetta et Amaterasu bientôt en figurines Nendoroid et les Tenta-cool en Figma

Les figurines Nendoroid sont des figurines SD ("Super Deformed") fabriquées par Good Smile Company qui ont notamment la particularité d'être articulées et de posséder plusieurs visages avec plusieurs expressions permettant différentes mises en scènes. A l'occasion du Wonder Festival 2020 qui vient de se dérouler au Japon, Good Smile Company a dévoilé de nouveaux projets, notamment une adorable Bayonetta Nendoroid et un Chibi-Amaterasu Nendoroid hyper craquant. De plus la compagnie a officialisé l'arrivée en figurine Figma des Tenta-Cool,Perle et Coralie de Splatoon 2

Retrouvez la liste des projets ci-dessous ainsi que quelques images.