Puyo Puyo Tetris 2 s'offre un troisièmle DLC gratuit avant sa sortie sur Steam

Sortie en fin d 'année dernière, Puyo Puyo Tetris 2, le cross-over ultime des jeux de puzzle et de réflexion a déjà eu droit à deux DLC gratuits. Un troisième est désormais disponible. Elle ajoute 4 nouveaux personnages jouables aux 8 déjà présents, un mode Spectateur pour regarder les compétitions en ligne, encourager les joueurs et même parier sur les gagnants. de nouvelles pistes musicales et de nouveaux avatars ainsi qu'un nouveau mode de difficulté. Notez qu'il s'agit de la dernière mise à jour gratuite et que donc Puyo Puyo Tetris 2 est désormais complet. Retrouvez le détail de cette mise à jour ci-dessous. Pour finir, sachez que Puyo Puyo Tetris 2 (incluant de base et les trois DLC gratuits) sera aussi disponible sur Steam dés le 23 mars prochain avec une édition limitée offrant quelques bonus- voir ici

Détails du troisième DLC gratuit de Puyo Puyo Tetris 2 :

Agrandissez votre équipe avec de nouveaux personnages jouables : Harpy , une fille ailée au cœur pur qui aime chanter mais qui, malheureusement, chante faux, peut améliorer la récupération de MP de votre groupe en mode Combat de Talents ; Legamünt , un membre de la sainte chevalerie dont les compétences uniques permettent d'augmenter l'attaque de votre groupe tout en réduisant la défense de l'adversaire ; Ragnus , un héros épris de justice venu d'un autre royaume sous la forme d'un enfant et qui peut, entre autres, supprimer les altérations infligées à ses amis ; Rozatte , une sorte de professeur qui enseigne aux apprentis magiciens et qui peut fortifier votre équipe et supprimer plusieurs rangs de Tetriminos sur le tableau.

: , une fille ailée au cœur pur qui aime chanter mais qui, malheureusement, chante faux, peut améliorer la récupération de MP de votre groupe en mode Combat de Talents ; , un membre de la sainte chevalerie dont les compétences uniques permettent d'augmenter l'attaque de votre groupe tout en réduisant la défense de l'adversaire ; , un héros épris de justice venu d'un autre royaume sous la forme d'un enfant et qui peut, entre autres, supprimer les altérations infligées à ses amis ; , une sorte de professeur qui enseigne aux apprentis magiciens et qui peut fortifier votre équipe et supprimer plusieurs rangs de Tetriminos sur le tableau. Mode spectateur : La ligue compétitive et les matchs libres peuvent maintenant être regardés jusqu'à quatre spectateurs en ligne. Le public pourra ainsi applaudir les joueurs et parier sur les gagnants.

La ligue compétitive et les matchs libres peuvent maintenant être regardés jusqu'à quatre spectateurs en ligne. Le public pourra ainsi applaudir les joueurs et parier sur les gagnants. Musiques d'accompagnement : Profitez de quatre nouvelles pistes musicales, dont Escape from the City (Cash Cash RMX) de Sonic Generations, et trouvez la mélodie qui sublimera votre partie !

Profitez de quatre nouvelles pistes musicales, dont Escape from the City (Cash Cash RMX) de Sonic Generations, et trouvez la mélodie qui sublimera votre partie ! Nouveaux avatars : 20 nouveaux avatars parmi lesquels choisir, répondant ainsi au désir de personnalisation de tous les joueurs.

: 20 nouveaux avatars parmi lesquels choisir, répondant ainsi au désir de personnalisation de tous les joueurs. Niveau de difficulté supplémentaire : Embarquez dans le mode Raid de boss avec les enjeux les plus élevés à travers un nouveau niveau de difficulté (le mode Super épicé) : pour les joueurs qui sont prêts à se dépasser pour aller au sommet. Ce nouveau contenu sera disponible pour les joueurs juste après qu'ils aient téléchargé et installé la dernière mise à jour.

Résumé du contenu complet de Puyo Puyo Tetris 2 incluant le jeu sorti le 8 décembre 2020 et les trois mises à jour gratuites :