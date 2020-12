Puyo Puyo Tetris 2 - La fusion improbable des deux licences disponible sur Nintendo Switch

Mélange improbable des jeux de casse-tête Tetris et Puyo Puyo paru en avril 2017, Puyo Puyo Tetris avait su charmer les joueurs en proposant deux univers différents dans un seul jeu, avec la possibilité de les fusionner pour un jeu encore plus barré. Ce 8 décembre 2020 , SEGA nous fait le plaisir de sortir une suite directe sobrement intitulée Puyo Puyo Tetris 2, et disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch mais aussi en version physique.

La série japonaise de jeux de réflexion plébiscités Puyo Puyo et la franchise célèbre dans le monde entier Tetris® s'unissent une nouvelle fois pour encore plus de fun dans Puyo Puyo Tetris 2. Le principe est simple : associez 4 Puyos ou plus de même couleur ou complétez une ligne de blocs pour les éliminer de votre écran et envoyer des malus à votre adversaire. Attention, surveillez ce qui va vous tomber dessus. Jouez au Puyo Puyo et au Tetris traditionnels... ou mélangez-les. Hors ligne ou en ligne, faites votre choix parmi des tonnes de modes pour jouer comme vous le souhaitez : Aventure solo, Versus de compétition en local, Matchs classés en ligne et bien d'autres encore. Le tout nouveau Combat de talents intègre des aptitudes spécifiques à certains personnages, susceptibles d'inverser la tendance, et des cartes d'objets renforçant votre équipe

Des personnages hauts en couleur et une histoire complètement inédite enrichissent un jeu de réflexion orienté arcade addictif

Un mode en ligne amélioré propose des ligues propres à l'un ou l'autre jeu, le Jeu libre pour 4 joueurs au maximum

Parmi les modes Défi, des parties sans fin de Tetris et Puyo Puyo enrichissent encore les parties solo et en ligne