Puyo Puyo Tetris 2 dévoile de nouvelles informations sur le mode Combat de Talent

En attendant le 8 décembre 2020 , date de sortie de Puyo Puyo Tetris 2, SEGA vient de nous dévoiler de toutes nouvelles informations sur le contenu du jeu. C'est à travers un nouveau trailer que nous découvrons en détail le mode Combat de Talent nous demandant de créer des équipes de 3 personnages pour donner lieu à des affrontements dantesques hors ligne ou encore en ligne.

Vous trouverez ci-dessous le trailer en question, accompagné d'un communiqué complet.

En mode Combat de Talent, les joueurs peuvent former des équipes de trois parmi les personnages utilisables dans les modes de jeu Puyo Puyo ou Tetris. Il faudra alors bien les sélectionner afin d'utiliser leurs compétences uniques et ainsi créer le groupe ultime.

Testez votre puissance !

Chaque personnage débute avec une spécialité unique et apprend de nouvelles compétences au fur et à mesure. Sélectionner des personnages disposant de compétences complémentaires est essentiel pour remporter des parties dans le mode Combat de Talent. En jouant, vous allez faire éclater des lignes de Puyos ou nettoyer des lignes de Tetris, et expédier des Puyos ou des blocs de détritus à l'autre joueur. Quand les détritus tombent, votre adversaire perd des PV et quand ils tombent à 0, vous l'emportez !

Nouvelles fonctionnalités du mode « Combat de Talent »

Compétences de personnage : développez de puissantes compétences de personnage pour changer la donne, que ce soit en regagnant des PV, en changeant la couleur des Puyos, ou encore en supprimant des lignes de Tetris. Bien plus de compétences sont à découvrir.

augmentez les PV, les PM, l'Attaque, la Défense ou la Récupération de votre personnage, en jouant en mode Aventure.

renforcez votre équipe avec des Cartes d'objets qui améliorent leurs caractéristiques, et profitez d'offres exclusives liées à l'édition de lancement du jeu.

Puyo Puyo™ Tetris® 2, c'est du plaisir pour tous les joueurs, avec des ligues pour les plus expérimentés et un mode de jeu libre pour s'amuser quand on veut, comme on veut.

En se basant sur la ligue Puzzle du jeu précédent, trois nouvelles ligues ont été ajoutées : Tetris, Puyo Puyo et Combat de Talent. Ces ligues offrent un espace compétitif dans lequel vous pourrez tester votre stratégie et vos talents contre d'autres pros, et voir comment vous vous classerez dans le monde face aux autres joueurs. Le mode de jeu libre, qui existait déjà dans Puyo Puyo™ Tetris®, vous permet de jouer à votre rythme, sans règles particulières ni aucune pression liée aux classements.

Fonctionnalités en ligne :