Puyo Puyo Tetris 2 - Un nouveau DLC gratuit pour célébrer le 30ème anniversaire de la licence Puyo Puyo

Et voilà, une nouvelle licence de jeu vidéo vient d'atteindre le cap mémorable des 30 années d'existence. Pour fêter cet exploit de la licence de Puzzle Games Puyo Puyo, SEGA a préparé pour les possesseurs de leur dernier jeu Puyo Puyo Tetris 2 une seconde mise à jour gratuite permettant d'étoffer le contenu du jeu :

Pour bénéficier de ce contenu rien de plus simple, il vous suffit simplement de télécharger la dernière mise à jour de Puyo Puyo Tetris 2 sur votre Nintendo Switch.

Happy Puyo Day!



Celebrate with Serilly, Rafisol, Yu & Rei, and Possessed Klug, who all join the playable #PuyoPuyoTetris2 cast starting today.



Also added:

???? Challenge modes now available online

???? Color vision accessibility

???? 3 new BGM tracks

???? 20 new avatars for online play pic.twitter.com/RW3ICKpk04