Programme d'Entrainement Cérébral du Dr Kawashima : notre vidéo en français sur Nintendo Switch

Le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (Brain Age en anglais) sera le premier jeu de la Nintendo Switch de 2020 et en attendant un test plus approfondi, nous avons pu nous mesurer à quelques nouvelles épreuves. Pour rappel, le titre reprend les exercices de base du jeu DS ainsi que d'autres spécialement conçus pour la Nintendo Switch. Le jeu inclut aussi des exercices à jouer à deux et même un mode en ligne avec des tournois !

Retrouvez ci-dessous notre vidéo mettant en vedette trois exercices utilisant la caméra IR du Joy-Con droit et qui sont plutôt réussis et stimulants :

Calcul digital dans lequel il faut trouver les réponses à des calculs simples en utilisant ses doigts...

dans lequel il faut trouver les réponses à des calculs simples en utilisant ses doigts... Pierre, feuille, ciseaux qui est une version simple et sympa du Chifoumi

qui est une version simple et sympa du Chifoumi Exercice Digitaux qui demande de reproduire avec sa main et ses doigts, les dessins qui se succèdent...

Pour rappel, le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima sera disponible le 3 janvier sur Nintendo Switch avec inclus dans la version boîte un stylet spécial.