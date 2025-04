Nintendo répond à la grogne de certains consommateurs concernant le prix de la Nintendo Switch 2

Bien qu'ils n'étaient pas présent dans le Nintendo Direct du 2 avril, les prix de la Nintendo Switch 2, de ses jeux et de ses accessoires sont sur toutes les lèvres depuis une semaine maintenant, allant jusqu'à spammer les lives du Nintendo Threehouse avec le hashtag #DropThePrice. Interrogé par CBC sur la grogne des joueurs, le président de Nintendo of América, Doug Bowser, indique comprendre que certain consommateurs ne sont pas en position d'acheter la console. Il a par ailleurs fait un long explicatif sur le pourquoi du prix de la consoles, et indiqué que la Nintendo Switch première du nom resterait encore sur le marché, et que des jeux sortiront sur l'ancienne console jusqu'en 2026.

Si l'on considère la Nintendo Switch 2 et les fonctionnalités dont j'ai parlé… nous pensons que le prix est adapté à la valeur de la machine et à l'expérience de jeu globale. Nous sommes conscients que certains joueurs n'ont peut-être pas les moyens d'acheter la Switch 2. C'est pourquoi nous avons souhaité rendre les autres plateformes Switch accessibles, afin que les joueurs puissent toujours découvrir notre univers de jeu, incarner ces personnages et découvrir la valeur ajoutée, quelle que soit la plateforme choisie.

Si du côté de l'Europe nous avons déjà les prix définitifs de la console, du côté des Etats-Unis et du Canada le sujet est encore sensible à l'heure actuelle.

Source : Cbc