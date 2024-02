Princess Peach: Showtime! fête la Saint-Valentin

Alors que la Nintendo Switch a droit à une série de remakes en 2024, Princess Peach: Showtime! fait figure d'exception. Il s'agit en effet d'un jeu original dans lequel la princesse Peach sera tour à tour une pâtissière, une épéiste, une détective, une cow-girl, une championne de kung-fu ou encore une Ninja.

En attendant de découvrir ce jeu aux gameplays multiples, Nintendo vous propose d'utiliser les nombreux talents de la princesse pour déclarer votre flamme à l'élu(e) de votre cœur avec six cartes de Saint-Valentin à imprimer

La Saint-Valentin approche, alors pourquoi ne pas laisser la princesse Peach vous aider à déclarer vos sentiments à la personne qui tient le premier rôle dans votre cœur ? Téléchargez et imprimez ces six cartes de Saint-Valentin représentant différentes transformations de Peach dans Princess Peach: Showtime! et choisissez celle qui saura mettre des étincelles dans les yeux de votre destinataire !

Téléchargez-les ici ! (PDF, 8362 Ko)

Une fois le fichier téléchargé, ouvrez-le depuis votre ordinateur et imprimez-le au format A4. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour tout découper, alors faites bien attention en les utilisant !