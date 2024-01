Princess Peach: Showtime! est officiellement classifié

Nouvelle licence de Nintendo à voir le jour en 2024 et mettant de nouveau en avant l'éternelle demoiselle en détresse, Princess Peach: Showtime! sera officiellement disponible sur Nintendo Switch dans quelques semaines. Si nous n'avons encore que très peu d'informations sur le jeu en lui-même, beaucoup de joueurs s'interrogent sur la difficulté du titre, et surtout le public visé. S'il ne reste qu'un vague indice, le système de classification de jeu vidéo peut de temps à autre nous donner la tendance. Si en France nous connaissons le fameux PEGI, aux Etats-Unis, ils utilisent le système ESRB.

C'est aux Etats-Unis justement que nous pouvons avoir un aperçu de la jaquette finale du jeu, arborant le sigle E10+. Cette indication signifie que le titre convient aux enfants de 10 ans et plus, et qu'il contient de légères scènes de violences. Du côté de la classification PEGI rien d'officiel pour le moment, mais le E10+ possède la même définition que notre PEGI 7, ce qui reviendrait à a même classification que les jeux de la licence Kirby. Pour rappel, Princess Peach: Showtime! sera officiellement disponible à partir du 22 mars 2024 en exclusivité sur Nintendo Switch.