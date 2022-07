Preview - Xenoblade Chronicles 3 - Bienvenue dans le monde d'Aionios !

A la fois le dernier titre de Monolith Soft, ainsi que le J-RPG de cet été 2022, Xenoblade Chronicles 3 s'apprête à faire le grand saut sur Nintendo Switch. Si la date de sortie est fixée au 29 août 2022 pour sa mise en circulation officielle, l'équipe de Nintendo-Master a eu la chance de pouvoir s'essayer au titre en avant-première pour vous délivrer nos impressions basées sur le premier chapitre du jeu. Au programme, rencontre entre Noah, Mio et les différents protagonistes qui formeront notre groupe de voyage, premières quêtes annexes, et la découverte du monde d'Aionios et de la guerre faisant rage entre les nations de Keves et Agnus. Autant vous dire que beaucoup d'éléments sont abordés durant ce premier aperçu, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg !

Xenoblade Chronicles 3 nous plonge dans le monde d'Aionios, lequel est le théâtre d’une guerre perpétuelle entre les nations de Keves et Agnus. Afin de mener à bien ces batailles interminables dont le but est de voler l’essence de vie de la nation adverse, chaque nation est composée de soldats prenant des traits de races bien connues des amateurs de la licence. Semblant loin d’être des créatures vivantes comme nous l’entendons, ces soldats naissent à un âge déjà bien avancé, et ont pour seul objectif de faire la guerre à la nation adverse. Leur vie est des plus simples : partir en guerre pour récolter de l’essence de vie, et s’ils ne sont pas morts au bout de leurs 10 années de service, aussi appelées périodes, ils pourront rentrer en tant que héros pour procéder à la Cérémonie du Grand Retour, où les Passeurs d’Âmes les accompagneront vers leur mort d’une mélodie à la flûte.

Pour lire la preview de Xenoblade_Chronicles_3, cliquez ici !