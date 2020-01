Preview : Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Non, ce n'est pas un mirage, en attendant la sortie de notre test définitif, la preview de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est d'ores et déjà disponible sur Nintendo-Master ! L'occasion de faire le point sur les améliorations de cette version dédiée à la Nintendo Switch, après une sortie en 2016 sur Wii U qui n'a fait que très peu de vague. Est-ce que la traduction française incluse suffira à attirer un public plus important le 17 janvier 2020 ?

C’est un défaut que l’on avait pu faire lors de la sortie de Tokyo Mirage Sessions #FE sur Wii U, bien que l’idée de base soit la fusion entre les univers de Persona et de Fire Emblem, toute la mise en scène du jeu repose sur l’univers des Idols, qui demeure un concept assez obscur chez les Occidentaux. Nous suivons les aventures d'Itsuki Aoi , un jeune lycéen de 18 ans dans la ville de Tokyo, toujours collé à son amie d’enfance Tsubasa Oribe.

