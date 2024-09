PowerWash Simulator - Le DLC Shrek Special Pack sortira début octobre sur Nintendo Switch

Acheter un jeu pour faire un boulot de nettoyage équipé d'un nettoyeur haute pression, quelle idée. Et pourtant nombreux sont les joueurs à être comme hypnotisés en nettoyant les différentes zones et éléments proposés dans PowerWash Simulator. Mais si vous souhaitez ajouter un peu de fantaisie, le dernier DLC Shrek Special Pack sera officiellement disponible le 10 octobre 2024 . L'occasion de nettoyer Fort Fort Lointain de fond en comble.

À propos de Shrek Special Pack

Équipé de votre fidèle panoplie de Power Washers, vous avez pour mission de redonner à ce monde sa splendeur de conte de fées. Certains d'entre vous risquent d'être mouillés, mais c'est un sacrifice que nous sommes prêts à faire. Alors, qu'allez-vous laver exactement ?

Le marais de Shrek - Redonnez au marais de Shrek sa gloire *ahem* d'antan après qu'il ait été recouvert de glu pailletée dans ce nettoyage super satisfaisant et très contrasté. Vous pouvez même entrer dans sa maison et vous émerveiller de l'incroyable attention portée aux détails pour la rendre authentique par rapport aux films. Enfin, une fois que vous aurez nettoyé toute la saleté, bien sûr.

Duloc - À Duloc, vous découvrirez une collection d'œuvres d'art laissées par des chevaliers mécontents (mais doués pour l'art).

Usine de potions de Marraine la Bonne Fée - Ce lieu emblématique de Shrek 2 a été méticuleusement recréé, avec des machines en état de marche. C'est à vous de les dégraisser, vous ne voudriez pas gâcher les rouages de l'empire des potions de la Fée Marraine, n'est-ce pas ?

L'antre du dragon - Ce magot scintillant n'est plus aussi brillant qu'avant : c'est votre arrivée ! En le nettoyant, vous découvrirez bien plus que de l'or et des pierres précieuses. Vous révélerez également des détails savoureux pour les fans de l'univers de Shrek.

Le refuge de la lune de miel de Hansel - Cette maisonnette enrobée de sucre d'orge a connu des jours meilleurs. Redonnez-lui son éclat de pain d'épice grâce à ce travail délicieusement détaillé.