PowerWash Simulator s'offre un DLC gratuit pour les fêtes de fin d'année

Alors que le froid commence doucement à s'installer chez nous, que diriez-vous de vous offrir une séance de nettoyage haute pression bien au chaud à l'intérieur de chez vous ? PowerWash Simulator vient ainsi de s'offrir un nouveau contenu additionnel gratuit qui permet aux joueurs de rendre sa splendeur d'antan à la patinoire de Muckigham. Nous vous laissons découvrir le trailer de cette nouvelle carte ci-dessous, accessible dès à présent en téléchargement.

Les joueuses et les joueurs devront mettre leurs projets au congélo, ça va patiner au nettoyage. La grande réouverture de la patinoire se profile à l’horizon et elle est dans un état glaçant. L’heure est venue d’enfiler des patins et d’attraper son nettoyeur haute pression.

Il faut repousser la saleté au jet d’eau haute pression et enlever un an de crasse accumulée pour dévoiler la merveille qu’elle dissimulait et offrir aux habitants de Muckingham leur passe-temps festif préféré.

L’esprit des fêtes et un agréable nettoyage attendent les joueuses et les joueurs sous un ciel magique rempli d’aurores boréales et constellé de nains de jardins qui clignotent comme des guirlandes lumineuses - que nous n’avons pas oubliées, promis, il y en a des tas ! La patinoire abrite par ailleurs d’adorables mascottes conçues pour faire fondre un maximum de cœurs et un minimum de glace.