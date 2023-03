Powerwash Simulator - Donnez un bon coup de propre dans la ville de Midgar tirée de Final Fantasy VII dans ce DLC gratuit

Sorti depuis le 31 janvier 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Powerwash Simulator est une idée totalement barrée de FuturLab qui vous propose d'incarner un nettoyeur ou une nettoyeuse armée de son jet à haute pression pour nettoyer différents lieux et objets du quotidien. Mais en mars le jeu va plus loin avec la sortie du DLC gratuit Pack Special Midgar qui vous permettra de nettoyer l'un des lieux les plus emblématiques de Final Fantasy VII.

Les joueuses et les joueurs mettront leurs outils à contribution dans cinq nouveaux niveaux de POWERWASH SIMULATOR incluant le charmant bar Septième ciel ou encore l'épatante maquette Mako, mais aussi des véhicules et méchas connus et craints comme la Hardy-Daytona, le transporteur Shinra, le scorpion gardien, et l'aérodestructeur. Transformés en activiste anti saleté avec une approche militante à la crasse, les joueurs vont découvrir de nouveaux types de saleté, comme les biorésidus. Bien que leur mission de nettoyage de Midgar s'aligne avec celle d'Avalanche, ils ne pourront pas se permettre de refuser des commissions, qu'elles viennent de l'équipe de Barret ou des pointures de la Shinra. Le destin de la ville est trouble, mais ils peuvent peut-être déblayer un passage rutilant pour un groupe de courageux héros... Midgar attend.