PowerWash Simulator confirme sa sortie sur Nintendo Switch et annonce une collaboration avec Tomb Raider

Nous vous en avions déjà parlé, l'un des jeux préférés des streamers et sur le Gamepass de Microsoft de l'année dernière débarque sur Nintendo Switch. Cette fois-ci FuturLab, les développeurs du jeu, ont fait les choses en grand puisqu'ils viennent de confirmer l'arrivée du titre sur la console hybride dès le 31 janvier prochain avec en prime une collaboration entre le titre et la saga Tomb Raider. De quoi rajouter du contenu bienvenu à un jeu déjà fort complet.

Ce DLC, totalement gratuit, rajoutera l'intégralité du manoir Croft ainsi que des véhicules issus de la saga pour votre plus grand plaisir ! À vos Karcher !





Balayez vos soucis grâce aux sons apaisants de l'eau sous haute pression. Allumez votre nettoyeur et faites voler les taches de boue ou de crasse. Montez votre entreprise de nettoyage et déverrouillez des outils, des améliorations et plus encore. Sans compter la satisfaction d'un écran rutilant. Détendez-vous et reposez-vous en mode solo, ou jouez avec vos amis dans le mode coopératif en ligne ; dans un cas ou dans l'autre, un jeu propre vous attend. Aucune saleté n'arrêtera votre gamme de nettoyeurs, embouts, produits et extensions. Des amoureux détendus de la propreté aux acharnés de la crasse, tout le monde peut jouer et s'approprier cette histoire. Laissez-vous guider par l'atmosphère et le rythme relaxants du jeu au fil des patios, trottoirs, véhicules et parcs publics. Créez des œuvres d'art. Vos embouts sont vos pinceaux et le quartier votre toile. Posez-vous confortablement et décapez vos soucis.