PowerA dévoile sa manette filaire Donkey Kong Flex

Le jeu Donkey Kong Country Returns HD étant disponible depuis quelques jours sur Nintendo Switch, vous avez peut-être envie de vous y essayer ? Si vous faites partie de ceux qui s'énervent (trop) facilement sur un jeu de plateforme, que vous avez tendance à faire voler les manettes avant de vous rappeler de leur prix, le fabricant PowerA a une solution pour vous : un nouveau modèle de leur manette filaire, aux couleurs de Donkey Kong. Avec son tarif abordable et son cable USB de 3 mètres détachable, cela pourra être une alternative pour les joueurs les moins patients et les plus jeunes ! La manette est disponible sur les boutiques françaises au prix conseillé de 29,99€.

PowerA Manette Filaire : Modèle Donkey Kong Flew

Source : Powera