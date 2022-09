Potion Permit - Redorez le blason de l'alchimie en septembre sur Nintendo Switch

PQube et le studio MassHive Media nous proposent de découvrir ce jour un tout nouveau trailer pour leur jeu Potion Permit, attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 22 septembre 2022 . Proposant une expérience RPG en pixel art agréable à l'œil, le titre vous met dans la peau d'un chimiste chargé de soignée la fille du maire avec l'alchimie, ce procédé mystérieux qui fait encore si peur aux locaux. En attendant de découvrir le jeu complet, nous vous laissons savourer le dernier trailer de Potion permit ci-dessous.

Potion Permit est un RPG de simulation en pixel art sur la vie d'un chimiste à Moonbury. La ville a toujours été méfiante à l'égard des avancées du monde extérieur, préférant se fier à ses méthodes traditionnelles de guérison. Jusqu'au jour où la fille du maire tombe malade et que le sorcier local ne peut rien faire pour l'aider, ils sont obligés de chercher de l'aide en dehors de leur petite communauté. L'Association Médicale décide d'envoyer son chimiste le plus accompli, vous, pour aider à guérir la fille du maire et convaincre les habitants de Moonbury des merveilles de l'alchimie moderne. Gagnez leur confiance et soignez chaque personne lorsqu'elle tombe malade dans ce RPG de simulation non linéaire.