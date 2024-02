Potion Permit s'offre une nouvelle édition physique bien concentrée sur Nintendo Switch

Déjà disponible sur l'eShop et en version physique sur Nintendo Switch, Potion Permit va profiter de l'année 2024 pour s'offrir une nouvelle édition enrichie concentrée. PQube, le développeur MassHive Media et Just For Games viennent en effet de confirmer l'arrivée de Potion Permit : Complete Edition. Au menu plus de 30 éléments de DLC directement inclus dans cette nouvelle version. Attendu sur Nintendo Switch et PS5 pour le 31 mai 2024, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Potion Permit : Complete Edition : Potion Permit : Complete Edition comprend une vaste collection de plus de 30 décorations chaleureuses supplémentaires pour votre maison ! Personnalisez votre propre espace avec une variété de meubles et de décorations allant des peluches d'animaux mignons aux équipements de chimiste et bien plus encore ! Devenez le pharmacien d’une petite ville et guérissez les habitants de leurs maux dans cette magnifique simulation de vie en pixels. La ville de Moonbury s'est toujours méfiée des avancées du monde extérieur, préférant se fier à ses méthodes traditionnelles de guérison. Jusqu'au jour où la fille du maire tombe malade et que le sorcier local ne peut rien faire pour l'aider, ils se voient obligés de chercher de l'aide en dehors de leur petite communauté. L'Association Médicale décide alors d'envoyer son apothicaire le plus accompli -vous- pour aider à guérir la fille du maire et convaincre les habitants de Moonbury des merveilles de l'alchimie moderne. Gagnez leur confiance et soignez chaque personne lorsqu'elle tombe malade dans cette simulation RPG ouverte. Caractéristiques principales : Prenez soin des résident

Diagnostiquez les symptômes et trouvez un remède !

Rassemblez les ingrédients dans le monde

Affrontez de méchants monstres pour obtenir leurs matériaux

Faites infuser des remèdes dans votre chaudron

Nouez des relations avec les habitants de la ville

Observez le développement de Moonbury

Profitez de la tranquillité salutaire de la vie rurale

Passez du temps avec votre fidèle compagnon canin

Maintenant équipé de plus de 30 éléments de DLC !