Potion Permit - Réveillez le chimiste qui est en vous sur Nintendo Switch

Aperçu lors du Nintendo Life Indie Spotlight du 17 septembre 2020, Potion Permit se dévoile à nouveau à nous avec un trailer un peu plus complet. Edité par PQube et développé par MassHive Media, le RPG nous permet d'incarner un chimiste talentueux, chargé de vadrouiller autour du monde pour soigner un mal mystérieux au sein de son village. Attendu pour 2021 sur divers supports dont la Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous le trailer du jeu, ainsi qu'un long descriptif.

Lorsqu'une maladie dévastatrice frappe le village de Moonbury, l'Association médicale décide d'envoyer son chimiste le plus puissant : vous ! Diagnostiquez les symptômes, rassemblez les ingrédients, préparez des potions et soignez les maladies dans ce jeu de rôle simulé ouvert, disponible l'année prochaine !

La ville de Moonbury s'est toujours méfiée des avancées du monde extérieur, préférant s'appuyer sur ses méthodes de guérison traditionnelles. Jusqu'au jour où la fille du maire tombe malade et où le sorcier local ne peut rien faire pour l'aider, ils sont obligés de chercher de l'aide en dehors de leur petite communauté.

L'association médicale décide d'envoyer son chimiste le plus accompli - vous - pour aider à guérir la fille du maire, mais aussi pour convaincre les habitants de Moonbury des merveilles de l'alchimie moderne !

Voici comment fonctionne Potion Permit

1. Recevoir les demandes des résidents.



Les habitants de Moonbury tombent parfois malades et vous appellent à l'aide. Maintenez l'infrastructure de la ville en bon état en les soignant à temps, afin qu'ils puissent reprendre leur vie quotidienne !

2. Diagnostiquez les symptômes pour décider du remède à appliquer.



Hmm... un rythme cardiaque faible et un foie ballonné. Éternueur de phanères, peut-être ? Non, ce sont des signes évidents de sueur collante. Ce patient a consommé trop de gélatine ! Facilement remédiable, il vous suffit de préparer du gelée.

3. Rassembler les bons ingrédients...

... en les rassemblant.



Recherchez les ingrédients nécessaires dans le milieu environnant - mais faites attention aux conditions météorologiques changeantes : Certaines régions sont connues pour leur brouillard dense, leur sécheresse ou même leurs forts blizzards !

... en chassant les Monstres.



Parfois, vous devrez transformer vos fidèles outils en armes et les récupérer auprès des monstres qui rôdent dans la nature environnante. Combattez en temps réel et dans diverses préparations pour vous polir ou infliger des maux de tête à vos adversaires !

4. Préparez des remèdes dans votre chaudron



Les ingrédients que vous récoltez peuvent être mélangés dans votre chaudron pour préparer des médicaments, des vitamines et bien d'autres choses encore. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, des recettes de plus en plus élaborées seront disponibles, nécessitant davantage d'ingrédients et conférant des effets plus puissants.

5. Établissez des relations et...

... trouver la romance.



Cela prendra un peu de temps, mais vos patients iront beaucoup mieux grâce à vos efforts et s'ouvriront un peu plus à vous. Il se peut même que vous vous trouviez particulièrement proche de certains célibataires ou bachelorettes, quel que soit votre sexe.

... Améliorez la ville.



Au fur et à mesure que vous serez mieux accepté par les habitants de la ville, vous pourrez améliorer les bâtiments publics et étendre les zones d'exploration autour de la ville. Vous pourrez même peut-être concevoir votre propre maison !