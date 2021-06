Pokémon : découvrez un superbe court métrage Pokétoon avec Nidoran

Souvenez-vous, il y a un an, la chaîne Youtube officielle Pokémon Kids TV publiait un animée dans le style rétro nommée Pokétoon (voir ici.) Depuis, d'autres vidéos estampillées Pokétoon ont été publiées sur la chaîne mais, à chaque fois, dans des styles d'animation très différents pour mettre à l'honneur des Pokémon parfois méconnus ou sous-estimés. C'est le cas des deux derniers Pokétoon publiés sur la chaîne. L'un avec Pandespiègle et l'autre avec Nidoran. Si les deux sont très bien, chacun dans leur style. On vous conseille particulièrement le Pokétoon avec Nidoran réalisé par le studio Colorido a qui l'on doit notamment la série Web Pokémon : Ailes du crépuscule. Bien que la vidéo soit en japonais, vous pouvez activer les sous-titres en français et ainsi suivre cette jolie et poignante histoire entre une jeune fille et un petit Nidoran...

.Pour rappel, les prochains jeux Pokémon attendus en fin d'année sur Nintendo Switch sont Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante.

