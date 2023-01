Pokémon - Game Freak et The Pokémon Company célèbrent le pallier symbolique atteint des 1000 Pokémon différents avec une vidéo événement

Lors que l'on découvre une nouvelle génération de Pokémon, on a toujours le droit aux habituels commentaires tels que "Game Freak n'innove plus" ou encore "ils sont en panne d'imagination". Et pourtant, avec l'arrivée de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, la franchise vient de franchir le pallier symbolique des 1000 créatures proposées dans le lore de la licence. Pour fêter cet exploit, Game Freak et The Pokémon Company nous ont préparé une nouvelle vidéo de 8 minutes, retraçant le Pokédex de la 1ère à la 9ème génération, de notre Bulbizarre occupant la place n°1 du Pokédex National, jusqu'à Miraidon à son exact opposé, occupant la 1008ème place.