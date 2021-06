Pokémon Unite : premier coup d'oeil sur le jeu grâce à la démo gratuite dispo sur l'eShop japonais de la Nintendo Switch

Pokémon Unite est un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) en équipe de 5 contre 5 dans lequel on dirige des Pokémon dans des combats plus ou moins explosifs. Le titre doit sortir le mois prochain sur Nintendo Switch et le mois d'après, en septembre, sur iOS et Android sachant qu'il est cross-plateform et que donc tout le monde pourra jouer ensemble quelque soit sa plateforme de prédilection. Si vous êtes intrigué par ce jeu qui a du potentiel, une démo est actuellement disponible sur l'eShop japonais. Si vous avez un compte japonais vous pouvez la télécharger et même jouer au jeu- malheureusement pour le moment en japonais. Probablement qu'une beta sera aussi proposée prochainement en Europe. Sinon, encore un peu de patience, Pokémon Unite devrait être disponible en juillet sur Nintendo Switch. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez notre vidéo du jeu ci-dessous.