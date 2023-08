Pokémon Sleep a atteint les 10 millions de téléchargements

Se présentant comme une application de mesure de sommeil qui égaye votre réveil avec les incontournables monstres de poche, Pokémon Sleep semble avoir déjà constitué un joli noyau d'utilisateurs. The Pokémon Company International vient en effet d'annoncer que l'application avait été téléchargées plus de 10 millions de fois depuis sa sortie fin juillet 2023 sur iOS et Android. Pour fêter ce pallier symbolique, les joueurs peuvent obtenir un cadeau commémoratif que nous vous détaillons ci-dessous :

Un cadeau commémoratif pour les 10 millions de téléchargements À l’occasion de cette étape importante, les joueurs et joueuses pourront récupérer, entre le vendredi 25 août à 05:00 UTC et le vendredi 22 septembre à 05:00 UTC, un cadeau spécial en jeu. Celui-ci comprend un Ticket de Camping permettant d’utiliser un Kit de Camping qui facilite les recherches et le renforcement de Ronflex pendant 7 jours, deux éléments importants du jeu. Ce cadeau commémoratif pour les 10 millions de téléchargements sera disponible à toutes et à tous, et il contient les objets suivants : 1 000 dodopoints

1 Ticket de Camping​

5 Poké Biscuits

3 Tickets Ingrédients S Remarques :

​Vous pouvez récupérer vos cadeaux en vous connectant durant la période de l’évènement et en sélectionnant « Menu principal » depuis l’écran d’accueil, puis en touchant la boîte cadeau située en haut à droite de l’écran. Les cadeaux envoyés dans la boîte cadeau doivent être récupérés dans les 90 jours. Ils sont automatiquement supprimés après 90 jours.