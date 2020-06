Pokémon Shirts : des chemises et polos personnalisables

Pokémon Shirts est un site marchand spécialisé dans la vente de vêtements, créé d'un partenariat entre Original Stitch, fabricant de chemises sur mesure, la Pokémon Company et GAME FREAK. Cette étroite collaboration à fait naître Pokémon Shirts spécialisé dans la confection de chemises et de polos dans l'univers Pokémon. Alors que le site possède bon nombre de chemises aux motifs de la première génération de Pokémon, une toute nouvelle fonctionnalité vient de faire son apparition vous permettant de personnaliser vos chemises et polos (Unisex).

Respectivement vous pourrez alors choisir la couleur de base de votre chemise, la longueur des manches, le style de col, des boutons Pokéball, le design de votre poche ainsi que votre pins et de son emplacement (sur une base des 151 premiers Pokémon). Si cela vous intéresse, des aperçus sont disponibles ci-dessous.

Que pensez-vous de cette personnalisation ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Originalstitch