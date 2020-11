Pokémon Shirts : découvrez la nouvelle collection de masques aux couleurs des Pokémon

Pokémon Shirts est un site marchand spécialisé dans la vente de vêtements, créé d'un partenariat entre Original Stitch, fabricant de chemises sur mesure, la Pokémon Company et GAME FREAK. Cette étroite collaboration à fait naître Pokémon Shirts spécialisé dans la confection de chemises et de polos dans l'univers Pokémon mais pas que... En effet, le site vient tout juste d'aggrandir sa collection en proposant aux fans des masques en tissus aux couleurs des Pokémon afin de rester classe même durant cette pandémie mondiale (voir images ci-dessous).

La particularité c'est que chacun peut personnaliser son masque comme il l'entend avec une base de couleur diverse et variée et avec la possibilité de choisir un des 151 Pokémon de la première génération en motif pour 33$ (frais de port compris) :

Etape 1 : Choississez votre Pokémon partenaire

Choississez votre Pokémon partenaire Etape 2 : Choississez la couleur de fond de votre masque (Blanc, Noir, Rose, Bleu) ainsi que ça taille (S ou M)

La bonne nouvelle dans cette affaire, ces masques sont livrables chez nous en France et non pas uniquement qu'au Japon comme on a l'habitude de voir. Si cela vous intéresse rendez-vous sur le site marchand pour créer dès maintenant votre masque personnalisable ici. Que pensez-vous de cette nouvelle collection ? Faites-le nous savoir en commentaire.

