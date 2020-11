Pokémon rubis : un poisson termine le jeu en 3000 heures

Non vous ne rêvez pas. Un événement insolite vient de se produire récemment, un poisson domestique a réussi l'impossible en terminant le jeu Pokémon Rubis en plus de 3000 heures. Un exploit improbable et qui est à la limite de la blague. Pourtant, depuis juillet 2020 , un fan japonais de la licence, s'est donné pour objectif que son poisson domestique nommé Mutekimaru termine Pokémon Rubis. C'est au total 3184 heures qui ont été nécessaires pour détrôner Pierre Rochard le champion de la ligue de Hoenn.

Pour faire simple, Mutekimaru a été placé dans un aquarium rectangulaire transparent où étaient inscrites dans plusieurs carrés en fond, des touches/inputs (A, B, Haut, Bas, etc.). A chaque fois que le poisson changeait de carré, une action était envoyée en jeu grâce à une camera tracker qui suivait Mutekimaru. Afin de ne pas surmener Mutekimaru, ce sont au total 4 poissons qui ont oeuvré pour cette glorieuse quête.

La partie endiablée de ce poisson a été streamée en direct et des dizaines de spectateurs étaient présents pour l'encourager. Drôle d'affaire cette histoire, il est important de souligner que n'importe quel animal domestique peut être du jour au lendemain (ou plutôt 3000 heures) une vedette d'Internet. Retrouvez ci-dessous une séquence de gameplay de Mutekimaru. Qu'attendons-nous pour faire la même chose avec nos animaux de compagnie ?

Source : Gamingbible