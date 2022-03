Pokémon Go - Sabelette et Sabelette d'Alola à l'honneur pour le prochain Community Day

Annoncé lors du dernier Pokémon Presents, et en place depuis le 1er mars 2022, Pokémon Go accueille la septième génération de monstres de poche directement débarqués de la région d'Alola. Pour cette occasion, le prochain événement Community Day sera dédié au Pokémon Sabelette, et à sa forme d'Alola. Ainsi, dimanche 13 mars de 11h à 17h , Sabelette et Sabelette d’Alola apparaîtront de manière beaucoup plus fréquente, ce qui augmentera les chances d'obtenir une version chromatique.

Nous sommes ravis d’annoncer que Sabelette et Sabelette d’Alola, le Pokémon Souris, seront les vedettes de la Journée Communauté de mars ! Si vous avez de la chance, vous pourriez en rencontrer un chromatique !



Faites évoluer Sabelette pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après la fin de celui-ci pour obtenir un Sablaireau qui connaît l’Attaque Chargée : Tranche-Nuit. Faites aussi évoluer Sabelette d’Alola en respectant les mêmes conditions pour obtenir un Sablaireau d’Alola qui connaît l’Attaque Chargée : Griffe Ombre !