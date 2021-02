Pokémon Go : Passerouge sera la vedette du Community Day du mois de mars

Comme à son habitude, Pokémon Go propose depuis maintenant plusieurs années un événement mensuel appelé le Community Day où un Pokémon sélectionné par Niantic est mis à l'honneur. De ce fait durant quelques heures, le taux d'apparition de ce Pokémon est augmenté vous donnant une chance de tomber sur une version chromatique (shiny).

En l'occurrence, c'est Passerouge, Pokémon de la 6ème génération qui a été sélectionné par Niantic pour le Community Day du mois de mars. L'événement débutera le samedi 6 mars 2021 à 11 h et se terminera à 17 h . Mais ce n'est pas tout, des surprises et des bonus limités seront aussi de la partie lors de cet événement. Retrouvez tous les détails à connaître ci-dessous ou via le site officiel du jeu ici.

Dresseurs, Le Pokémon vedette de la Journée Communauté de mars sera Passerouge, le Pokémon Rougegorge ! Date et heure Samedi 6 mars 2021 de 11h00 à 17h00, heure locale Détails Passerouge apparaîtra plus fréquemment dans la nature. Si vous avez de la chance, peut-être rencontrerez-vous un chromatique en chemin !

Faites évoluer Braisillon (la forme évoluée de Passerouge) pendant l’évènement ou jusqu’à deux heures maximum après sa fin pour obtenir un Flambusard connaissant l'attaque Calcination.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale en achat unique au tarif de 1 280 PokéPièces et comprenant 50 Hyper Balls, cinq Œufs Chance, un Poffin et une CT Attaque Immédiate d’élite.

Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à un scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté de Passerouge : Rapace à l'horizon. Restez à l'affût de la mise en ligne des billets pour le scénario d’Étude spéciale "Rapace à l'horizon" ! Les billets ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'Utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Bonus PX de capture x3

Les Encens activés pendant l'événement dureront trois heures Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d'être modifiés. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Pour connaître les événements dans le jeu et les mises à jour des fonctionnalités, consultez cet article du centre d'aide. —L'équipe Pokémon GO

Nous sommes ravis d'annoncer que le Pokémon qui sera mis en vedette lors de la Journée Communauté de mars #PokemonGOCommunityDay ne sera autre que Passerouge, le Pokémon Rougegorge ! https://t.co/M0sOkQqVwI pic.twitter.com/C1kPAuR0Mu — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) February 16, 2021

Source : Pokemongolive