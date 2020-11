Pokémon Go : les Pokémon de la 6ème génération bientôt disponibles

Avec son succès colossal auprès des joueurs et ses bénéfices de plus d'un milliard de dollars (voir notre news ici), Pokémon Go est sans conteste l'un des jeux les plus joués sur smartphone. Qui dit succès pour un jeu free to play dit mise à jour régulière. Nous apprenons aujourd'hui par le biais de nos confrères, Pokékalos que la 6ème génération de Pokémon va incessamment sous peu débarquer dans Pokémon Go.

A en juger par les récentes découvertes dans les données du jeu, une bonne partie du Pokédex de la région de Kalos a été dévoilée (voir ici). Il faudra donc encore mettre son mal en patience avant de pouvoir attraper ces nouveaux Pokémon.