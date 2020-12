Pokémon Go : 1,2 milliard $ de revenus en 2020 et réalise une année record

Depuis sa sortie, Pokémon Go est l'un des jeux Pokémon les plus appréciés par les joueurs sur la plateforme mobile. Malgré une année 2017 peu dynamique, nous pouvons le dire encore aujourd'hui, le phénomène Pokémon Go est toujours présent et s'intensifie.

En l'occurrence nous découvrons aujourd'hui grâce à un tableau dressé par le site analyste SensorTower que Pokémon Go vient de réaliser des bénéfices dépassant les 1,2 milliard de dollars depuis le début de l'année 2020, lui octroyant ainsi la troisième position des meilleurs jeux mobiles 2020 selon les revenus. (voir ci-dessous). Un chiffre assez imposant sachant que c'est 31,5% de plus que l'année précédente. Cette croissance est justifié par le fait que Niantic a réussi à s'adapter rapidement à la crise sanitaire mondiale par divers événements, offres et cadeaux.

Pour rappel, Pokémon Go vient d'accueillir la 6ème génération de Pokémon récemment sur son jeu.