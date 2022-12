Pokémon Ecarlate et Violet - Listing des différents Cadeaux Mystères

Disponible depuis le 18 novembre 2022, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet permettent aux joueurs de parcourir la nouvelle région de Paldea. Afin de vous donner un coup de pouce dans votre exploration, Game Freak et The Pokémon Company ont préparé pour les joueurs divers cadeaux à récupérer via l'option Cadeau Mystère. Voici un premier listing de ces différents codes.

CADEAUX MYSTERES VIA CODE OU MOT DE PASSE

READY4RA1D - Obtenez 20 000 Points de Ligue - Expire le 18/12

- Obtenez 20 000 Points de Ligue - SALTV1NEGAR - Recevez un assortiment d’ingrédients pour vos pique-niques - Expire le 18/12

- Recevez un assortiment d’ingrédients pour vos pique-niques - PEANUTBUTTER - Recevez un assortiment d’ingrédients pour vos pique-niques - Expire le 18/12

- Recevez un assortiment d’ingrédients pour vos pique-niques - LETTUCEBAC0N - Recevez un assortiment d’ingrédients pour vos pique-niques - Expire le 18/12

- Recevez un assortiment d’ingrédients pour vos pique-niques - T0MAT0SL1CE - Recevez un assortiment d’ingrédients pour vos pique-niques - Expire le 18/12

- Recevez un assortiment d’ingrédients pour vos pique-niques - HAJ1ME0R1G1NAL - 10 Beurres de Cacahuète + 10 Jambons Crus + 10 Steaks Hachés + 10 Fromages Frais + 10 Nouilles + 10 Riz - Expire le 18/12

CADEAUX MYSTERE VIA INTERNET

Pikachu Téracristal Vol - A récupérer jusqu'au 23 février 2023

Pour rappel, voici la marche à suivre pour accéder au menu Cadeau Mystère sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet