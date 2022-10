Pokémon Écarlate et Violet vous donnent rendez-vous pour une nouvelle bande-annonce le 6 octobre

Décidément généreux en bande-annonce et en informations, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet vous donnent rendez-vous demain le 6 octobre à 15 heures (heure de Paris) pour une nouvelle bande-annonce. Comme d'habitude celle-ci sera à retrouver sur la chaîne Youtube officielle de Pokémon France et dès sa publication dans nos colonnes.

Si le contenu de cette bande-annonce reste mystérieux, il se pourrait qu'elle nous révèle enfin les évolutions de Poussacha, Chochodile et Coiffeton ou encore de nouveaux Pokémon ou bien des formes Paldea inédites ? À vos théories en commentaires !