Pokémon Écarlate et Violet - Récupérez votre Master Ball via l'option Cadeaux Mystère

Le Pass d'Extension de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet : Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro vient enfin de se mettre à jour, permettant aux joueurs de découvrir le Volume 2 : Le Disque Indigo. Que vous ayez craqué pour cette extension ou non, Game Freak nous propose une petite surprise supplémentaire pour fêter ces événement comme il se doit. Les joueurs peuvent dès à présent récupérer une Master Ball supplémentaire via l'option Cadeaux Mystère. Pour rappel, voici la marche à suivre pour accéder au menu Cadeau Mystère sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Ouvrir le menu du jeu

Sélectionnez "Poké Portail"

Sélectionnez "Cadeau Mystère"

Choisissez l'option de récupération via Internet

Acceptez le cadeau

N'oubliez pas bien évidemment de sauvegarder après obtention de votre cadeau. Pour rappel, la Master Ball sera disponible via cette option jusqu'au 4 janvier 2024 uniquement.