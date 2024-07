Pokémon Écarlate et Violet - Obtenez le Chochodile de Rhod via Cadeaux Mystère

Si la nouvelle série Animée Pokémon, les horizons a mis en avant Liko et son Poussacha, ce serait vite oublié son partenaire Rhod accompagné de son Chochodile. Si vous souhaitez faire l'acquisition sans prise de tête pour ce petit crocodile tout feu tout flamme, The Pokémon Compagny et Game Freak propose aux joueurs de télécharger ce dernier via l'option Cadeaux Mystère de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet. Voici les étapes pour récupérer le fameux sésame :

Lancez votre partie de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Sélectionnez « Poké Portail » dans le menu principal. Sélectionnez « Cadeaux Mystère » puis « Via un code ou mot de passe » pour vous connecter à Internet. Entrez le mot de passe 909TEAMUP06. Le Pokémon est transféré dans votre partie. (Chochodile apparaîtra dans votre équipe ou dans l'une de vos Boîtes PC.) N’oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Ce mot de passe est valable jusqu’au 31 janvier 2025 à 23:59 UTC.