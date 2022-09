Pokémon Écarlate et Violet dévoilent un nouveau Pokémon et vous donne rendez-vous

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch et continuent d'ici là de distiller régulièrement quelques nouvelles informations. Au menu du jour, un tout nouveau Pokémon cousin de notre bien aimé Taupiqueur a été dévoilé dans une bande-annonce japonaise. Attention, ce Pokémon n'est pas qu'une simple forme régionale de Taupiqueur propre à Paldea mais bel et bien un nouveau Pokémon. Étant probablement un cousin de Taupiqueur, ou bien ayant un ancêtre commun avec celui-ci, ce nouveau Pokémon dont le nom n'est pas encore connu en français ne devrait pas vous dépayser tant il est semblable à Taupiqueur.

De plus, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet vous donnent rendez-vous demain, le 29 septembre à 17 heures pour la sortie du clip de Celestial chantée par Ed Sheran et possiblement une présentation en bonne et due forme de ce nouveau Pokémon. Que pensez-vous de celui-ci ?