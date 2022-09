Pokémon Écarlate et Violet - Découvrez Meloco, la team Star, de nouveaux Pokémon et les combats automatiques dans la nouvelle bande-annonce du jeu

Découvrez la toute nouvelle bande-annonce de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet. Intitulée "Mon Histoire", cette nouvelle bande-annonce nous permet de découvrir la Team Star, les antagonistes de cet épisode et leur cheffe Meloco.

De nouveaux Pokémon ont été découverts :

Enfin, cet aperçu est aussi l'occasion pour nous de découvrir l'une des autres nouveautés de cette nouvelle génération de Pokémon. Dans Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, vous pourrez commander à votre Pokémon d'aller "en avant", dans ce mode votre Pokémon ramassera tout seul les objets sur sa route et combattra automatiquement les Pokémon sauvages sur sa route sans avoir besoin de votre intervention.

Lorsque votre Pokémon s'engage dans un combat auto, vous pouvez, au choix, rester à ses côtés et le surveiller, ou chercher des objets dans les alentours. En mettant K.O. des Pokémon sauvages lors de combats auto, votre Pokémon peut aussi gagner des objets et des Points d'Expérience !

Voici Malvalame, le Pokémon Feu Bretteur de Pokémon Violet. ????⚔️



Adepte des combats rapprochés et des attaques sournoises, il est doté d'une vieille armure imprégnée de rancœur et forge des lames pétries d'énergie de type Feu et de type Spectre. pic.twitter.com/vZBP9vJqP8