Pokémon Perle Scintillante - Un Speedrunner termine le jeu en 33 minutes seulement

Alors que bon nombre de joueurs sont actuellement entrain de (re)découvrir la région de Sinnoh à leur rythme dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, les Speedrunners quant à eux sont déjà entrain de turbiner pour être celui qui finira le jeu le plus rapidement possible. Alors qu'une partie standard prendra facilement entre 30 et 40h de jeux aux joueurs pour atteindre le Panthéon, nous retrouvons aujourd'hui le YouTuber Werster, qui a terminé Pokémon Perle Scintillante en 33 minutes et 10 secondes, l'actuelle record sur le titre.

Pour arriver à un tel résulta, le Speedrunner a bien sûr utilisé un bon nombre de petites astuces comme le retrait des bruitages faisant gagner de précieuses secondes, mais aussi un bien étrange glitch utilisant le menu du jeu, qui lui a permis de passer la grande majorité des combats du jeu. Comme les images valent mieux que les mots, nous vous laissons découvrir son exploit en vidéo ci-dessous. Et pour en savoir plus sur les différentes méthodes employées par Werster, tout à été détaillé par ce dernier juste-ici.