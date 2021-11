Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Découvrez le trailer du nouveau Parc Rosa Rugosa et (re)rencontrez les légendaires de la licence

À partir de la semaine prochaine sur Nintendo Switch, les remakes de la 4ème génération de Pokémon, à savoir Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante seront enfin disponibles sur Nintendo Switch. Afin de préparer comme il se doit le terrain, Nintendo vient de préparer un tout nouveau trailer mettant en avant une petite nouveauté : le Parc Rosa Rugosa.

Le Parc Rosa Rugosa est un nouveau lieu propre à ces deux opus. Il devient accessible une fois que les joueurs et joueuses sont entrés au Panthéon des Dresseurs. Ce parc abrite de nombreuses grottes qui dégagent une aura mystérieuse. Une nouvelle vidéo résumant les dernières nouvelles au sujet du Parc Rosa Rugosa et des jeux Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est désormais disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Les tablettes sont la clé pour rencontrer des Pokémon légendaires !

Les salles du Parc Rosa Rugosa contiennent des socles. Déposer une tablette sur le socle correspondant ferait apparaître un Pokémon légendaire. Les méthodes d'obtention des tablettes demeurant floues, les joueurs et joueuses devront mener de plus amples recherches lors de leur périple dans la région de Sinnoh.

Les Pokémon légendaires que les joueurs et joueuses peuvent croiser

Certains Pokémon légendaires n’apparaîtront que dans l'une des deux versions du jeu, mais il existe d'autres moyens de les obtenir, comme l'échange entre Dresseurs et Dresseuses. Les joueurs et joueuses pourront croiser Raikou, Entei, Suicune et Ho-Oh dans le jeu Pokémon Diamant Étincelant, et Artikodin, Électhor, Sulfura et Lugia dans Pokémon Perle Scintillante.