Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Synchronisez vos jeux Let's Go Pikachu / Evoli et Épée / Bouclier pour obtenir Mew et Jiraichi

Game Freak, ILCA et Nintendo ont décidé de chouchouter les fans de la licence Pokémon en leur proposant quelques contenus bonus à l'achat de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. Après avoir effectué la mise à jour de lancement, vous aurez la possibilité de synchroniser vos jeux avec d'éventuelles sauvegardes de vos jeux Pokémon Epée, Pokémon Bouclier, mais aussi Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Se faisant, vous pourrez débloquer deux Pokémon fabuleux dans vos parties : Mew et Jiraichi.

Voici la procédure à suivre pour les récupérer dans votre équipe :

Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier Les joueurs et joueuses doivent s'adresser à un certain Gentleman dans le champ de fleurs situé au sud-ouest de Floraville pour obtenir le Pokémon fabuleux Jirachi. Pokémon : Let's Go, Pikachu ou Pokémon : Let's Go, Évoli Les joueurs et joueuses doivent s'adresser à une certaine Mondaine dans le champ de fleurs situé au sud-ouest de Floraville pour obtenir le Pokémon fabuleux Mew.

À noter qu'en plus de ces bonus liés à la présence de sauvegarde d'anciens jeux, d'autres bonus de lancement vous attendent également via l'option Cadeau Mystère :

Tenues Look Platine (jusqu'au 21 février 2022)

Oeuf de Manaphy (jusqu'au 21 février 2022)

Un code pour obtenir 12 Rapide Balls (pour versions eShop uniquement)

Oeuf de Manaphy