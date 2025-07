Pokémon Champions s'offre un bref aperçu sur Nintendo Switch et smartphones

Nouvelle itération Pokémon attendue sur Nintendo Switch et Smartphones, Pokémon Champions est une sortie de version moderne de Pokémon Stadium où les joueurs pourront redécouvrir les combats emblématiques des jeux de la licence dans des combats solo ou à deux contre deux. Via la connexion à Pokémon Home, les joueurs pourront au choix, combattre avec leurs propres Pokémon, ou encore sélectionner parmi plusieurs créatures déjà présentes dans le jeu de base. Une fois votre équipe sélectionnée, vous pourrez prendre part à des matchs classés contre des joueurs du monde entier, ainsi qu'à des matchs privés entre amis.

Là où se démarquera Pokémon Champions, c'est sur la manière d'entraîner vos créatures. Vous pourrez en effet répartir leur points de stats librement et même changer leur nature contre des points propres à ce jeu, afin d'avoir des créatures personnalisés adaptés à votre stratégie de combat, sans passer des heures à farmer dans les opus principaux pour trouver les bonnes natures et talents. Pour le moment, Pokémon Champions est toujours attendu courant 2026 sur Nintendo Switch et Smartphones.