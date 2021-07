Pokémon 25 : L'Album fait appel à Mabel pour chanter son single Take It Home

Nouvelle chanson pour l'album Pokémon 25 : L'Album qui viendra fêter les 25 ans de la licence Pokémon. Après Post Malone et son titre Only Wanna Be With You et Katy Perry avec sa chanson Electric, c'est au tour de la chanteuse Mabel de donner de sa voix avec sa chanson Take It Home.

Ces trois singles feront évidemment partie de l'album à sa sortie le 16 octobre prochain aux côtés d'autres artistes comme Hootie and the blowfish ou encore J. Balvin pour un total de 14 chansons chantées par pas moins de 11 artistes différents. Il devrait donc rester quelques surprises et quelques singles de plus avant la sortie officielle.

Cette nouvelle chanson est à écouter ci-dessous :