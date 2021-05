Katy Perry met sa voix au service des 25 ans de Pokémon et d'un album pour fêter cet évènements

Nous vous en parlions ici, mais cette fois-ci c'est la bonne ! La chanson Electric de la chanteuse Katy Perry vient de sortir et nous pouvons enfin l'écouter dans son intégralité. Quelque temps après Post Malone et son titre Only Wanna Be With You, qui a eu droit à son clip et à son propre concert, c'est donc au tour de la chanteuse californienne de célébrer en musique les 25 ans de la franchise Pokémon.

Prochaine étape, la sortie de l'album spécial Pokémon 25 : L'Album, qui sera composé de 14 chansons de 11 artistes différents et devrait sortir sous peu .

Que pensez-vous de cette chanson ? Allez-vous écouter l'album en entier quand il sortira ?