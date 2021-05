Pokemon - Katy Perry revient avec son nouveau titre Electric

Alors que la licence Pokémon célèbre son 25ème anniversaire cette année, il est l'heure de nous repencher sur le programme P25 : la musique, présenté en début d'année par The Pokémon Company. En conclusion de la bande-annonce de cette nouvelle prestation, nous avions pu apprécier les premières notes d'un morceau chanté par l'artiste internationale Katy Perry, dénommé Electric. Alors que nous n'avions plus de nouvelles du programme jusqu'alors, la chanteuse vient de twitter la sortie prochaine de son morceau.

Elle avait également préparé les fans les plus méticuleux peu avant son annonce en proposant une playlist Spotify personnelle dont les premières lettre de chaque titre formait également le mot "Electric". Est-ce que le morceau sera disponible cette semaine comme le disent les rumeurs ? Affaire à suivre !

i know y’all have been waiting for this one ???? and it’s almost here! Presave⚡️ELECTRIC⚡️my collab for @pokemon’s 25th anniversary! https://t.co/3rQwfWiQsy ya kno✌???? pic.twitter.com/5Xr4fwJGo7