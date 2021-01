P25 : la musique - Un programme musical avec Katty Perry en tête d'affiche pour célébrer les 25 ans de la licence Pokémon

Après avoir annoncé le début des festivités liées au 25ème anniversaire de la licence Pokémon avec un trailer commémoratif (voir ici) The Pokémon Company a dévoilé une nouvelle célébration qui se veut beaucoup plus... musicale. En partenariat avec UMG et Universal Music Group for Brands, une "fête mondiale de la musique" sera orchestrée tout le long de l'année 2021 via un programme musical dénommé P25 : la musique.

Si nous ignorons encore tout de la nature ou de la forme que prendra ce nouveau format, nous savons d'ores et déjà que la star de la Pop Katty Perry est la première chanteuse a avoir confirmé sa participation à cet évènement mondial qui promet de réunir un grand nombre d'artistes.

Une super fête se doit d’avoir une super playlist ! Pour célébrer les 25 ans de Pokémon, The Pokémon Company International s’associe à UMG et à leur division responsable des stratégies de marque, Universal Music Group for Brands, pour faire de 2021 la plus grosse fête Pokémon de l’histoire. Et tout le monde est invité ! Regroupant des stars montantes et des artistes internationaux reconnus, Pokémon travaille avec certains des plus grands noms de la musique pour créer un programme musical appelé P25 : la musique. L’icône de la pop, Katy Perry, a été révélée aujourd’hui comme la première artiste à participer à cette vaste campagne musicale qui durera toute l’année.

« Que ce soit avec les premiers jeux sur Game Boy, les parties du JCC Pokémon à la pause déjeuner, ou encore en partant à l’aventure avec Pokémon GO, Pokémon a toujours fait partie de ma vie. » Je suis même allée au Pokémon Café au Japon quand j’étais en tournée. C’est un honneur d’avoir été choisie pour célébrer une marque qui m’a donné tant de joie ces 25 dernières années, et d’avoir eu la chance de voir évoluer la manière dont elle procure une sorte de joie électrique aux enfants qui m’entourent, et aux enfants du monde entier », nous a confié Katy Perry.

« Katy Perry est en quelque sorte l’incarnation de l’univers Pokémon, car elle partage cette énergie positive, fun et exaltante », nous explique Colin Palmer, vice-président du marketing chez The Pokémon Company International. « Katy est une ambassadrice de choix pour fêter les 25 ans de Pokémon, et nous avons hâte de partager avec les fans toutes les autres collaborations musicales que nous avons prévues. »

« Nous sommes honorés de célébrer le 25e anniversaire de Pokémon et de contribuer à l’impact culturel important de cette franchise dans le monde entier. Ensemble, nous avons développé un programme qui durera toute l’année et auquel participeront des artistes de tous les labels d’UMG. Il n’y a pas de meilleure façon d’organiser une fête mondiale qu’avec la musique », a déclaré LJ Gutierrez, directeur général d’UMGB.

En attendant de pouvoir découvrir les premières musiques dédiées à P25 : la musique, nous pouvons entendre Katty Perry chantonner à la fin de la vidéo des 25 ans de souvenirs de la licence Pokémon.

Source : Pokemon