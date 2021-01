The Pokémon Company amorce le 25ème anniversaire de la licence Pokémon avec une vidéo retraçant 25 ans de souvenirs

L'année 2021 sera l'occasion pour The Pokémon Company de célébrer les 25 ans de la licence mondialement reconnue Pokémon. Au programme : un festival de célébrations qui seront proposées tout le long de l'année, nous permettant de nous replonger dans nos souvenirs d'enfance, de notre première aventure débutées au Bourg Palette de Kanto, jusqu'à nos escapades dans les Terres Sauvages de Galar.

La licence Pokémon ayant pris des formes diverses et variées au fil des ans, que ce soit via les jeux vidéo, les cartes à collectionner, les dessins animés ou encore les nombreux goodies, The Pokémon Company a tenu à proposer aux joueurs un avant-goût de ce qui les attend cette année avec une petite vidéo qui risque de raviver bien des souvenirs. Cette vidéo se termine par ailleurs avec la présentation d'un tout nouveau projet dont nous reviendrons plus en détail avec une nouvelle news, le programme musical P25 : la musique (voir ici.)

25 ans d’aventures : un voyage au travers du monde des Pokémon

Depuis les premiers jeux vidéo en 1996, la franchise a révélé une nouvelle région du monde des Pokémon à chaque sortie d’un jeu de la série principale. En 2021, The Pokémon Company International invitera les fans à revivre leur voyage dans chacune de ces régions lors d’un programme qui durera toute l’année. Cette aventure débutera dans la région de Galar, région récemment découverte dans les jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, et se terminera par la région de Kanto, la toute première région découverte dans les jeux Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Bleue. Dès aujourd’hui, les fans peuvent se rendre sur le nouveau site Web : https://25.Pokemon.com/fr-fr/ . Ils y retrouveront toutes les activités de cette célébration qui seront annoncées tout au long de l’année.

Partenariats pour fêter cet anniversaire : programmes et produits

Les aventures Pokémon sont à partager entre amis, The Pokémon Company International s’associe donc avec d’autres marques emblématiques pour que les fans puissent faire la fête toute l’année grâce à des promotions spéciales et des produits uniques. La marque célébrera son 25e anniversaire avec Build-A-Bear Workshop® Levi’s, McDonald’s et d’autres encore ! Les fans pourront également découvrir des produits spéciaux créés à l’occasion de cet anniversaire et signés par des marques telles que Jazwares, Mattel, Funko, Power A, et The Wand Company. D’autres partenaires et leur participation à cet anniversaire seront annoncés tout au long de l’année.

Collection spéciale : Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon

Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC) est un des piliers de la marque. Les fans découvriront des collections spéciales 25e anniversaire pour le JCC Pokémon au fil de l’année 2021. En attendant, les fans pourront collectionner des cartes grand format de Pikachu et des premiers partenaires Pokémon des différentes régions tout au long de la rétrospective des régions du monde des Pokémon.

Des célébrations partout dans le monde des Pokémon

Les détails révélés aujourd’hui ne sont qu’un aperçu de ce que Pokémon vous réserve en 2021. Avec tous les évènements prévus dans le cadre du 25e anniversaire pour le dessin animé Pokémon, les jeux vidéo Pokémon, les jeux sur mobile, dont Pokémon GO et Pokémon Masters EX, et toutes les autres annonces que fera la marque, les fans auront une année chargée en nouvelles aventures !