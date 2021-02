Pokémon : La chanson de Post Malone pour fêter les 25 ans de la licence est sortie

Les célébrations pour les 25 ans de la licence Pokémon battent leur plein -ou presque- et en attendant de potentielles annonces autour de nouveaux jeux pour la saga, le chanteur-rappeur Post Malone vient d'y ajouter son grain de sel. En effet, quelques jours avant son concert spécial, qui aura lieu le 27 février , Post Malone vient de publier sa reprise spéciale Pokemon 25 de la chanson Only Wanna Be With You du groupe Hootie & The Blowfish. Le titre utilise comme base le sample d'une musique de Pokémon Argent/Or/Cristal Ecruteak City/Cianwood City, nous l'avons mise en fin d'article si vous voulez faire la comparaison auditive vous-mêmes.

Pour égayer votre journée vous pouvez écouter la chanson ci-dessous... En attendant des annonces autour de la saga qui pourraient arriver cette semaine !