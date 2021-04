Poison Control - Découvrez les premières minutes du nouveau jeu de Nippon Ichi Software

Nouvelle création issue des studios de NIppon Ichi Software, Poison Control est un titre atypique vous faisant prendre le contrôle de la petite Poisonnette, accompagnée de son âme-sœur humaine pour sauver des âmes déchues. Ces dernières matérialisant leur rancœur en diverses créatures nées de flaques empoisonnées, notre duo devra faire le ménage en enfer dans tous les sens du terme. Poisonnette s'occupera de nettoyer les bourbiers toxiques, tandis que son âme-sœur éliminera les diverses créatures.

Avec un humour totalement barré et complètement assumé en contraste avec des thématiques assez dures, le tout habillé d'un style graphique unique, Poison Control a de quoi susciter la curiosité. En attendant de découvrir notre test dédié, nous vous laissons visionner ci-dessous nos premières minutes de jeu. Poison Control sera disponible sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée à partir du 16 avril 2021 .

Le jour où un étrange phénomène emprisonna les esprits dans des manifestations vénéneuses de leur propre désespoir, seule l’arrogante Poisonette et son Âme Sœur amnésique, peuvent les purifier. Alors qu’ils s’aventurent à travers les différentes « Belles’ Hells », ils vont se retrouver nez à nez avec des âmes déchues qui souhaitent s’échapper, mais également des créatures déformées, toutes nées de bourbiers toxiques. Quels secrets obscurs vont-ils découvrir sur le monde vénéneux qui les entoure… ainsi que sur eux-mêmes ?

Poison Control vous invite dans une aventure inoubliable avec ses phases de combat mêlant action et jeu de tir ainsi que sa patte graphique aussi sinistre que charmante. Utilisez les pouvoirs de Poisonette pour purifier les bourbiers toxiques puis achevez-les par balles avec votre Âme Soeur. Personnalisez votre expérience de jeu en choisissant entre une Âme Sœur masculine ou féminine, débloquez de nombreuses armes et améliorations, augmentez vos statistiques en fonction de vos choix de dialogue et bien plus encore !